CEO havenbedrijf MSC waarschuwt medewerkers: "Drugsbendes speuren naar jullie op sociale media"

"Ik heb mijn medewerkers via een videoconferentie verteld dat een van onze planners deze week is opgepakt door de politie. Hij zou hand-en-spandiensten verleend hebben aan drugstrafikanten" zegt Marc Beerlandt de CEO van MSC Belgium op Radio 2 Antwerpen. Ook in de gebouwen van MSC, op de werkplek van de gearresteerde planner, kwam de politie langs voor een huiszoeking. "Iedereen is in shock in ons bedrijf. Zeker zijn naaste collega's die in vertrouwen met hem samenwerkten. Ik heb dit nog nooit meegemaakt en hoop dat dit niet meer zal gebeuren", zegt Beerlandt.