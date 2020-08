Met deze app kan jij helpen om vermiste kinderen terug te vinden

Jaarlijks opent Child Focus zo'n 2.000 verdwijningsdossier per jaar. Dat zijn drie verdwijningen van kinderen per dag. In 95 procent van de gevallen wordt het kind vrij snel teruggevonden.

Tijdens de zoektocht naar een vermist kind doet Child Focus vaak beroep op het grote publiek. Via affiches, via televisie, via sociale media en vanaf nu dus ook via een speciale app. "Bij een verdwijning is elke minuut belangrijk", klinkt het bij Heidi De Pauw van Child Focus. "Hoe sneller we informatie hebben, hoe groter de kans dat we het kind terugvinden. Deze app is dan ook een zeer belangrijke stap."