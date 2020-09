De marine keert terug naar Oostende met opleidingen en dronefabriek

Er komt ook een dronefabriek in Oostende: “Belgian Naval and Robotics”, die drones zal maken voor mijnenbestrijding. Het is de bedoeling om nauw samen te werken met de UGent en het VLIZ.

Die nieuwe naval academy, moet een referentie worden op het vlak van mijnenbestrijding en drones, zegt De Beurme. “Het is de bedoeling dat de instructeurs of docenten niet alleen les gaan geven aan rekruten, maar ook aan burgers. Zo worden we eigenlijk een innovatiepool in Oostende voor alles wat met drones te maken heeft. We gaan niet meer alleen het klassieke onderwijssysteem gebruiken, waarbij we klassikaal les geven. Er zal ook gebruikt gemaakt worden van afstandsleren."