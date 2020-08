Districtsburgemeester Deurne na incidentrijke nachten: "Bart De Wever wacht tot na coronatijden om met buurt te praten"

De Antwerpse oppositiepartijen vragen zich intussen af: waar is burgemeester Bart De Wever (N-VA) die zelf in Deurne woont? Die lijkt enkel nog te communiceren over de federale regeringsvorming. "De burgemeester heeft me meermaals verzekerd dat hij naar Deurne wil komen om te overleggen met de inwoners", zegt Sekeris op Radio 2 Antwerpen. "Maar door corona zijn grote infodagen of volksvergaderingen onmogelijk. Als de tijd daar rijp voor is en buiten coronatijden zal Bart De Wever naar hier komen om van wijk tot wijk zijn drugsbeleid uit te leggen." Bedoelt Sekeris daarmee dat Bart De Wever pas naar Deurne komt wanneer het coronavirus volledig de wereld uit is? "Dat heb ik ook niet gezegd", besluit de N-VA'er zonder concrete datum te geven.