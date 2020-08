Donald Trump aanvaardt nominatie als Republikeinse presidentskandidaat: "De belangrijkste verkiezingen ooit"

En dan was het de beurt aan Donald Trump zelf, die met zijn echtgenote Melania statig de trappen van het Witte Huis afdaalde naar het spreekgedeelte in de tuin. "Met een hart vol dankbaarheid en onbegrensd optimisme aanvaard ik trots de nominatie voor president van de Verenigde Staten" zei hij.

"Dit zijn de belangrijkste verkiezingen in ons land ooit. Ze zullen beslissen of dat we de Amerikaanse droom redden, of dat we toestaan dat een socialistische agenda onze gekoesterde toekomst vernietigt. Uw stem zal bepalen of we gehoorzame Amerikanen beschermen of vrij spel geven aan geweld, anarchie en criminaliteit."

In een uitzonderlijk lange toespraak (die 1 uur en 20 minuten duurde, red) zette hij vervolgens de economische successen van zijn "America first"-beleid in de kijker. Hij prees de "stevige groei", de "lage werkloosheid" en "de vele banen die teruggekomen zijn naar de VS". "We hebben de beste economie in de geschiedenis van de wereld opgebouwd."