E34 richting Knokke en E314 naar Limburg vannacht dicht voor werkzaamheden

De werkzaamheden op de E34 hebben te maken met de bouw van de Oosterweelverbinding. Tussen 21 uur en 5 uur morgenochtend gaat de snelweg richting Knokke dicht en moet je een omleiding volgen via de afrit in Waaslandhaven-Oost en de Keetberglaan. In Melsele kan je de snelweg weer op. De oprit naar de E34 in Sint-Anna-Linkeroever wordt ook afgesloten. Wie vanuit de Waaslandtunnel naar de E34 wil, kan omrijden via de E17 en de keerbrug in Kruibeke. De omleidingen vind je op het kaartje hieronder.