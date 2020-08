Egbert Lachaert bij de koning, met een voorkeur voor Vivaldi-regering

Op dit moment brengt Egbert Lachaert verslag uit bij de koning, en het zou al heel gek moeten lopen als zijn opdracht niet verlengd wordt. De onderhandelingen over een paarsgroen-oranje Vivaldicoalitie lopen, nadat Lachaert al liet weten dat dit zijn favoriete piste is.

Dat kan vreemd lijken: Lachaert werd verkozen als Open VLD-voorzitter met een "rechts" profiel, rechtser in elk geval dan zijn "paarse" uitdager Bart Tommelein. Dat net Lachaert de paarsgele piste - met N-VA erbij - verlaat, is enigszins ironisch. Maar veel heeft te maken met vertrouwen: de clash tussen Lachaert is zo intens en hard geweest, dat samenwerken toch moeilijker is geworden (ook al is er ondertussen een naar verluidt vrij serene vergadering met Bart De Wever geweest).

Maar Lachaert heeft altijd andere pistes open gehouden: een regering met N-VA of een uitbreiding van Wilmes II met bereidwillige partijen zijn nog altijd mogelijkheden, zij het pas in tweede instantie.

Veel zal afhangen van de christendemocraten; willen die de N-VA lossen, of niet? Dat is op dit moment nog niet duidelijk. En behalve de positie van CD&V zijn er natuurlijk ook andere problemen. Het is en blijft moeilijk om liberalen en socialisten socio-economisch op een zelfde lijn te krijgen.