EWT-Theater heeft weer hoop door één meter afstand bij culturele voorstellingen: "Dit zorgt voor perspectieven"

De Franse Gemeenschap had eerder al beslist om vanaf 1 september wat soepeler te zijn en minimaal één meter afstand te hanteren tussen bubbels bij cultuurvoorstellingen. Nu gaat ook Vlaanderen die maatregel volgen, laat de crisiscel cultuur weten. Het EWT-Theater in Deurne is één van de oudste, kleinere theaters in het Antwerpse. Hun zalen zitten altijd goed vol voor voornamelijk komedies. "Dat geeft perspectieven", zegt directeur Frank De Kaey. "Die beperking van 200 toeschouwers binnen was voor ons niet van tel want in ons theater zijn maar 134 plaatsen. Maar die anderhalve meter afstand tussen bubbels, zou betekenen dat we maar 36 toeschouwers kunnen zetten. Op die manier was het niet haalbaar om kosten te maken voor nieuwe producties. Als we geen riemen hebben om te roeien, moet ons bootje maar even aan de kant blijven, dachten we."