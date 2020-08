Federale politie zet speurders in om "fake news" te bestrijden: "Gevaar voor maatschappij"

"Het gaat vaak over valse berichten, die meestal op sociale media te lezen zijn. Dat houdt een gevaar in voor de maatschappij en de bevolking en dan proberen wij die te laten verwijderen", zegt diensthoofd Alain Luypaert.



"Er werden tijdens de lockdown heel wat valse berichten gepubliceerd, bijvoorbeeld over de invloed van het 5G-netwerk op de verspreiding van het virus of vreemde middeltjes of behandeling die het virus zouden tegengaan. Wij analyseren de inhoud en beslissen wanneer een bericht schadelijk kan zijn."

"We hebben ook gefocust op de "corona challenges" in het verleden, waarbij bijvoorbeeld opgeroepen werd om de schermen van bankautomaten af te likken, of hetzelfde doen met een toiletbril. Meestal een probleem onder jongeren, we grijpen dan in."

En de strafmaat? "Fake news is eigenlijk niet strafbaar. Er is niets wettelijks voorzien daarvoor, het enige wat wij kunnen doen is dat soort berichten of sites weghalen", besluit Luypaert.