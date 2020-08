Zou N-VA wraak nemen op "heilig Vlaamse niveau" als CD&V en Open VLD zonder haar federale regering maken?

CD&V is wel een partij met veel kamers, verneemt Johny Vansevenant. "De federale parlementsleden zien een coalitie met de groenen wel zitten, net als de arbeidersbeweging Beweging.net. Het zijn vooral de Vlaams Parlementsleden die op de rem staan. Het is ook moeilijk voor Hilde Crevits, Vlaams ministers van Werk en de CD&V-topvrouw in de Vlaamse regering. Zij wil goed kunnen blijven samenwerken met de coalitiepartner N-VA."

Dat is inderdaad een gedachtegang: dat de N-VA in de Vlaamse regering wraak zou nemen op CD&V en Open VLD als die partijen een federale regering zouden vormen zonder haar. "De Vlaams-nationalisten zouden ervoor kunnen zorgen dat CD&V en Open VLD niets meer binnenhalen in de Vlaamse regering. Maar dat zou die regering wel blokkeren. En voor de partij van voorzitter Bart De Wever is het Vlaamse niveau het heilige niveau."

"Gaat de N-VA dat "heilige Vlaamse niveau" saboteren, gaan ze het over hun hart krijgen om van de Vlaamse regering de slechtst werkende regering in België te maken? Het is een afweging die de N-VA moet maken en ik ben niet zeker dat ze all the way zullen gaan wat dat betreft."