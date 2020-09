Gouverneur Jos Lantmeeters officieel aan de slag op 1 september: “Alsof het een eerste schooldag is”

Die coronacrisis bezorgt Lantmeeters ook meteen wat misschien de grootste uitdaging van zijn ambt kan worden. “Op economisch vlak verwachten we daar nog een weerslag. Ik denk dat mijn rol in dat verhaal zal zijn om de economische spelers, werkgevers en werknemers, samen te brengen en een Limburgs plan op te stellen. Een grote uitdaging wordt de werkloosheid die er zit aan te komen, gepaard met de achterstand op onderwijsniveau. We moeten de provincie voorbereiden op een periode ná corona.”

Jos Lantmeeters woont in Genk. In principe moet hij vanaf 1 september in de ambtswoning in Hasselt gaan wonen. “Ik zou dat in principe moeten doen”, lacht Lantmeeters. “In de pers wordt vaak de tegenstelling tussen Genk en Hasselt opgerakeld. Het folkloristische Hasselt tégen Genk. Ik blijf voorlopig in Genk wonen. Het provinciehuis is dan ook even lang rijden van de ambtswoning als mijn huis. Maar ik blijf niet in Genk omwille van principes, helemaal niet.”