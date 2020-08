Ligt de originele Grondwet van België te verkommeren als een vodje papier? "Nee", zegt de Kamer

Sottiaux en Van der Laak werken aan een roman over België. Tijdens de research voor hun boek gingen ze op zoek naar de originele handgeschreven versie van onze Grondwet. Groot was hun verbazing toen ze merkten in welke omstandigheden die wordt bewaard in een van de burelen van de Kamer. "In een aftandse kluis, niet toegankelijk voor het publiek."

"Dat zegt veel over ons land, over het gebrek aan nationale identiteit en trots. De Grondwet wordt hier niet enkel figuurlijk, maar ook letterlijk als een vodje papier behandeld", aldus een scherpe professor Sottiaux in Het Laatste Nieuws vorige week.

In de titel van het artikel staat "Grondwet ligt te verstoffen in vestiairekast". De geïnterviewden nemen kennelijk het woord "begraafplaats" in de mond. "Nog eens 30 jaar onder deze omstandigheden en het document is onleesbaar", verklaarde Maartje van der Laak.