Heist Carnaval 2021 afgelast: "Carnavalsgroepen hadden duidelijkheid nodig"

Het carnaval van Heist, met een stoet op zondagmiddag en een tweede op dinsdagavond, is het grootste carnaval in de provincie West-Vlaanderen. Normaal gezien vindt Heist Carnaval plaats in februari. "Er zijn karrenbouwers die soms al in juli beginnen aan hun praalwagen", zegt schepen Morbee. "Het was voor hen nu al moeilijk om sponsordeals binnen te halen. Ook om kledij te bestellen was het blijkbaar niet eenvoudig. Kortom, het werd moeilijk om het door de cornoanacrisis allemaal nog praktisch rond te krijgen. Vandaar het unaniem besluit om de eerstvolgende editie af te gelasten."