Criminaliteit aan de Westkust daalt met 50 procent: "Er zijn verschillende verklaringen"

De afgelopen 4 jaar is het aantal fietsdiefstallen en woninginbraken fors gedaald in de politiezone Westkust. Er is niet meteen een duidelijke verklaring voor. "Het is een combinatie van verschillende factoren", zegt Ine Deburchgraeve van de politiezone Westkust. "Zo zijn er meer camera's gekomen in de politiezone. Het gaat om camera's die ook nummerplaten kunnen herkennen. Er zijn ook meer mensen bijgekomen bij het Snelle Respons Team en het Mountainbike Team. De zone kreeg ook versterking van andere politiezones uit de buurt en van de federale politie. Vooral het aantal fietsdiefstallen en woninginbraken is tijdens de zomer sterk gedaald. Respectievelijk gaat het om een daling van 48 procent en 59 procent in vergelijking met 4 zomers geleden."