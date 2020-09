Heusden-Zolder verplicht alleen nog mondmaskers in de drukste straten

Sinds 29 juli was het in heel Heusden-Zolder verplicht om een mondmasker te dragen in het openbaar en op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. Zelfs bij een wandeling in de natuur was het verplicht, maar die laatste regel is onlangs al versoepeld. Heusden-Zolder was sinds juli in Limburg de koploper van het aantal nieuwe coronabesmettingen.