IJsbeer doodt 38-jarige Nederlander in Spitsbergen

"Dit is in de eerste plaats een tragische gebeurtenis", zegt de vervangend gouverneur van de Noorse eilandengroep Solvi Elvedahl. "Maar het is ook een sterke herinnering dat we in een gebied wonen met ijsberen en we dus de nodige voorzorgsmaatregelen moeten nemen om onszelf te beschermen." De inwoners van Spitsbergen worden al langer geadviseerd om een wapen te dragen zodra ze een bewoond gebied verlaten.