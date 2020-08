J.K. Rowling botst met de Kennedy's over transgenders en geeft mensenrechtenprijs terug

Waarover gaat het conflict? In juni kwam Rowling in zwaar water terecht na een kritische tweet over transgenders. Daarin gaf ze commentaar op een artikel waarin een opiniemaker het had over "mensen die menstrueren". Rowling gaf aan te worstelen met die omschrijving, want volgens haar was daar een eenvoudigere beschrijving voor: mensen die menstrueren zijn volgens Rowling namelijk gewoon "vrouwen".