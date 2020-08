Man die moeder en kind onder trein duwde in Frankfurt moet levenslang naar gesloten psychiatrische instelling

De 41-jarige dader, afkomstig uit Eritrea in Oost-Afrika, werd kort na de misdaad al geïnterneerd. De man had in de periode van de misdaad psychologische problemen. Nu heeft een rechter geoordeeld dat hij zijn hele verdere leven in een gesloten psychiatrische instelling moet doorbrengen.

De psychiatrische expert die de man onderzocht, stelde een acute "paranoïde schizofrenie" vast en noemde de dader een gevaar voor de maatschappij. Er bestaat een grote kans op recidive, een herhaling van het misdrijf, waarbij opnieuw doden zouden kunnen vallen, voegde de expert eraan toe. Alleen een behandeling in een gesloten psychiatrisch centrum met de hoogste beveiliging kan dat voorkomen, aldus de expert.

De dader heeft tijdens het proces zijn spijt uitgedrukt, met name tegenover de familie van het slachtoffer. "Ik was heel erg ziek."