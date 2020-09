Kortrijk maakt voorzichtig plannen voor kerstmarkt, Ieper gaat voor afgeslankte versie

De stad Ieper gaat voor een afgeslankte versie van haar kerstmarkt. Dat zegt de schepen van Evenementen, Diego Desmadryl (Open Ieper), aan Radio 2 West-Vlaanderen. "We zaten onlangs samen met de kerstkraamuitbaters, de mensen van de ijspiste, de horecaondernemers op de Grote Markt en de marktkramers van de zaterdagmarkt", zegt hij. "Alles wordt één grote combinatie-oefening. Heel wat zaken zullen moeten verschuiven, om ruimte te creëren. De traditionele chalets met drank- en eetstandjes zullen er dit jaar niet bij zijn. Als het overleg volledig achter de rug is, kunnen we nadenken over een gepaste vormgeving."

Eind september hoopt de stad het volledig programma te kunnen voorleggen.