"Maggie goes to Leuven": Sint-Norbertusschool in Heverlee start het nieuwe schooljaar in Maggietenten

De kinderen van de Sint-Norbertusschool zien het al volledig zitten: “Dat is niet echt anders dan een echt klaslokaal, die tent is een soort van huis. Ik vind het wel cool om hier twee jaar in door te brengen”. Ook de directie en de leerkrachten zelf zijn tevreden over hun pop-upschool. “De klassen zijn eigenlijk heel gezellig, heel licht en goed verlucht. Doordat we met warmtepompen werken, koelt het als het heet is en verwarmt het in de winter. We hebben grote dubbele deuren die onmiddellijk uitkomen in de tuin, zodat de kinderen ook buiten in groepjes kunnen zitten en buiten leren via outdoor teaching”, zegt directrice Stephanie Claerhout.