Marc Thys wordt de nieuwe nummer twee van het leger

Generaal-majoor Marc Thys stond het afgelopen jaar aan het hoofd van het "transitieteam". In die zin is zijn benoeming een logische keuze. Het team moest zich onder meer buigen over de grote personeelsproblematiek die zich binnen het leger afspeelt. Enerzijds zorgt de vergrijzing er voor een grote uitstroom van personeel en kennis, anderzijds vindt er amper nieuw bloed z'n weg naar Defensie. Het kleine aantal jongeren dat zich alsnog aanmeldt voor een carrière bij het leger, haakt vaak enkele jaren later alweer af. Daarnaast moet er ook voor een vlotte overgang van nieuwe wapensystemen gezorgd worden. Tijdens de vorige legislatuur is er meer dan 9 miljard euro in nieuw materiaal geïnvesteerd.