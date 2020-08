Matthieu Bonne ("Kamp Waes") haalt het niet bij zwemtocht van Knokke naar De Panne

Hij is in Westende gestopt en in Nieuwpoort uit het water gekomen, iets na 1 uur. Hij zat nochtans mooi op schema, een beetje voor zelfs. De bedoeling was dat hij tussen 6 en 7 uur zou aankomen in De Panne. Hij had nog 20 kilometer te gaan.

In 2015 en 2016 probeerde Jean-Luc Piens uit Kortrijk ook al eens de kust af te zwemmen, maar ook toen bleek het te zwaar.