Met de gele trui rijden door de rode coronazone: hoe verantwoord is de Tourstart vandaag?

Voor de sponsors is de Tour het eerste grote sportevenement dit jaar nadat onder meer de Olympische Spelen en het EK Voetbal zijn geschrapt. "De Tour is belangrijker dan al de rest samen", zegt Marko Heijl, sponsorship manager bij Soudal, met een boutade. "De Ronde van Vlaanderen is misschien een heilige dag in Vlaanderen, maar die wordt niet gevolgd in China of in Duitsland. Terwijl dat net belangrijke afzetmarkten voor Soudal zijn. De Tour wordt daar wel gevolgd. Zelfs de Amerikanen zijn ermee bezig en dat zijn wieleranalfabeten."