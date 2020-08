43 minder doden en 6.000 minder gewonden op onze wegen door de lockdown

Door de lockdown waren er in de eerste zes maanden van dit jaar minder doden en gewonden in het verkeer, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat leert de verkeersveiligheidsbarometer van Vias. De ernst van de ongevallen is wel toegenomen.

"Sommige bestuurders hebben duidelijk grotere risico's genomen", zegt Vias. "Dat heeft te maken met de verlaagde pakkans én met de terugval in het verkeer. Dat bewijst nog eens dat snelheidscontroles noodzakelijk zijn en blijven."

Volgens de verkeersveiligheidsbarometer waren er tijdens het eerste halfjaar 43 doden minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat is een daling met 18 procent, bijna 1/5 dus. In Vlaanderen is het aantal doden gedaald, maar de daling was veel groter in Wallonië. In Brussel steeg het aantal verkeersdoden.

Het aantal gewonden is met 26 procent gedaald, goed 1/4 dus. In absolute cijfers betekent dat toch 6.000 gewonden minder.