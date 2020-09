Onderzoek moet Very Important Trees in Hasselt gezonder maken

“Met verschillende technieken willen we onderzoeken waarom de ene boom het beter doet, terwijl de andere meer zorg nodig heeft”, verduidelijkt Alain De Vocht, van het Bio-Researchteam van hogeschool PXL. “Elke boom krijgt een grondig nazicht zowel boven als onder de grond. In de eerste instantie willen we meer weten over de conditie en de structuur van iedere boom. Daarnaast kijken we naar de ondergrond. Een boom kan maar goed leven dankzij een zogenaamd ‘voedselweb’, denk maar aan een complex netwerk van onder andere schimmels en regenwormen in de bodem. Een uitdaging in een stad, een plek met veel beton, Dat voedselweb behouden of herstellen via een gerichte introductie van bepaalde organismen wordt een belangrijke toepassing van het onderzoek.”