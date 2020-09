Vermist meisje na 11 dagen weer thuis in Lanaken 

Vorige week woensdag vertrok het 15-jarig meisje uit de woning van haar moeder in Neerharen. Sindsdien heeft niemand haar nog gezien. Die dag was ook de laatste keer dat haar gsm aanstond. Het parket van Limburg is intussen gestart met een onderzoek van haar telefoontjes en heeft ook haar vrienden ondervraagd.

Ook Child Focus gaat een opsporingsbericht verspreiden. Het meisje heeft lang bruin haar waarvan een deel rood is gekleurd. Ze is 1 m 58 groot, heeft blauwgroene ogen en droeg woensdag een zwarte hoodie. Wie tips heeft over de verdwijning kan terecht bij de politiezone Lanaken-Maasmechelen. Die bereik je op het nummer 089-47 47 47.

De moeder van het meisje verspreidde zelf onderstaand opsporingsbericht. Maar het is nog niet duidelijk of het meisje gevonden is door de opsporingsberichten of dat ze spontaan weer naar huis is gekomen.