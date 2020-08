Opnieuw massale arrestaties bij antiregeringsprotest in Wit-Rusland

Sinds begin deze maand is het onrustig in Wit-Rusland. Volgens de officiële verkiezingsuitslag won president Loekasjenko de verkiezingen met meer dan 80 procent van de stemmen, maar dat geloven veel Wit-Russen niets van. Volgens hen is er op grote schaal met uitslag geknoeid.

Aanvankelijk reageerde de Wit-Russische overheid fors, met massale arrestaties. Veel demonstranten die later uit de gevangenis kwamen, bleken mishandeld te zijn. Later greep de politie minder in. Vorige zondag liepen naar schatting 200.000 demonstranten in een Mars voor de vrijheid door de straten van Minsk zonder noemenswaardige problemen. Ook komende zondag willen tegenstanders van Loekasjenko opnieuw zo’n protestmars houden.