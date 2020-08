Opnieuw schoten gelost in Deurne

“Om 4.15 uur is er op de Turnhoutsebaan in Deurne, iets voorbij het Cogelsplein, meerde keren op een pand geschoten. Daarna is de schutter weggevlucht”, vertelt Sven Lommaert van de politie.

De Turnhoutsebaan is nog afgesloten voor al het verkeer. “Op dit moment is het onderzoek nog volop bezig, daarom is de straat nog afgesloten. Ook trams en bussen kunnen niet door en dat zal nog wel een tijd zo blijven, tot het onderzoek is afgerond”, aldus Lommart.

De politie kan nog niet zeggen of het incident van vannacht te maken heeft met de vorige schietincidenten.