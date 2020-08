Planckendael verwelkomt 5 nieuwe bonobovrouwen: "We hopen op nieuwe kleine bonobo's"

Met 18 zijn ze intussen, de bonobo’s in ZOO Planckendael. Nayembi (14 jaar) en dochter Nila (4 jaar) komen uit de zoo van Frankfurt, Binti (25 jaar) verhuisde met kleintjes Bina (5 jaar) en Balina (9 maanden) vanuit Keulen. Bonobo’s zijn heel belangrijk voor ZOO Planckendael. De dierentuin is internationaal stamboekhouder en Europese coördinator van het kweekprogramma en bepaalt dus over de hele dierentuinwereld welke bonobo er met welke bonobo jongen mag krijgen.

Met de komst van Nayembi heeft de dierentuin waardevolle genen in huis. Ze is de enige nog levende nakomeling van bonobo Mobikisi, een van de laatste dieren uit de natuur. “De komst van de 5 nieuwe vrouwen biedt mooie vooruitzichten. We hopen dan ook om in de toekomst nieuwe kleine bonobo’s in ZOO Planckendael te verwelkomen”, zegt verzorger Joris.



Nooit eerder slingerden er zoveel mensapen rond in het bonoboverblijf. Dat is goed nieuws, want ook in de natuur leven deze intelligente primaten samen in grote groepen. “De groepsuitbreiding zorgt voor meer sociale interactie tussen de zeven families”, zegt verzorger Joris.