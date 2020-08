Plasticvanger op Dijle in Leuven bewijst zijn nut: bijna 1 ton afval opgevist in 18 maanden

Anderzijds zijn er mensen die doelbewust afval in hetwater dumpen. "En dat is veel erger", vindt de schepen. "Een zak die gevuld is met gebruikte luiers waait niet zomaar de Dijle in", stelt Van Oppens. "Daarom zetten we in de toekomst nog meer in op verstrengd toezicht op sluikstorten in de stad met een mobiele camera."