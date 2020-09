Rood, geel of groen: Blankenberge waarschuwt straks met kleurencodes voor risicovolle activiteiten

De stad Blankenberge wil door het systeem van de kleurencodes vooral de risicogroepen beschermen, zoals ouderen of mensen met een zwakkere gezondheid. "Zo zouden bijvoorbeeld heel wat inwoners weer willen kaarten in onze kaartershuisjes", zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA). "Helaas zijn die huisjes erg klein. De mensen geven speelkaarten door aan elkaar en zitten dichtbij elkaar. Dat is een typisch voorbeeld van een activiteit die code rood krijgt. Zoiets kunnen we nog niet laten doorgaan. Andere activiteiten, zoals zwemmen, hebben code geel gekregen. Je moet dan zelf beoordelen of je tot een kwetsbare groep behoort of niet."