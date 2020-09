Stad Gent biedt organisatoren coronakits aan voor veilige evenementen

Met de nieuwe kits wil de stad Gent tonen dat ze niet op zoek is naar redenen om evenementen te verbieden. “We willen beheersbare evenementen nog mogelijk maken door culturele en andere evenementen vooraf grondig te beoordelen”, klinkt het. “We kijken verder welke extra inspanningen we als stad kunnen doen. We merken dat het verdienmodel volledig overhoop is gehaald door de strenge publiekslimitering. Logistieke kosten lopen te hoog op voor het aantal bezoekers dat wordt bereikt.” De actie ‘Sound of Silence’ gisteren in verschillende grote steden vroeg daar aandacht voor. De beweging roept op tot meer perspectief en blijft hameren op de vraag naar een maximum aantal bezoekers in functie van capaciteit en geen strikte limiet van 200 of 400 toeschouwers.