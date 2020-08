Stad Gent verbiedt verkoop studentenkoten in grote appartementsgebouwen 

Stad Gent wil voorkomen dat grote appartementsgebouwen veranderen in woontorens voor studenten met veel verschillende eigenaars. "We zien nu al dat meer en meer appartementen verkocht worden aan verhuurders van studentenkoten", zegt schepen Watteeuw. "Als er te veel aparte eigenaars zijn, dreigt het onderhoud van een groot gebouw in de soep te draaien. We willen dat studenten die hier komen wonen dat in de juiste omstandigheden kunnen doen." De stad verbiedt daarom dat er nog losse appartementen verkocht worden als studentenkoten in grote flats. "Een investering in een studentenkot in een kleine hoogbouw, of in een gewone woning, kan wel nog."