Wielercommentator Michel Wuyts over Ronde van Frankrijk: “Kans reëel dat Tour niet uitgereden wordt door corona”

Dat Michel Wuyts niet naar de Ronde van Frankrijk trekt, is een eigen, bewuste keuze. Dat vertelde hij vanochtend in "Start je dag". “Ik heb daar zelf voor gepleit. Het was meteen na Parijs-Nice, waar ik zag wat ons te wachten stond. Er stonden meer flesjes Detol dan dat er mensen waren. Als je dan bedenkt dat de Tour nog eens 20 keer zo groot is, dan leek het me beter om vanuit Brussel te werken. En de directie is gevolgd.”

Daarnaast wil Wuyts ook zijn gezondheid niet in gevaar brengen. Zeker omdat hij kwetsbaar is voor het virus: “Ik ben 63, mijn collega-commentator José De Cauwer is er 70. Dan behoor je tot de groep die meer risico loopt en moet je geen domme dingen doen door het op te zoeken.”