Turnhout schakelt bewoners in voor verkeerstelling

De stad zou graag snel met de resultaten aan de slag gaan, zegt Boogers. “Als we zien dat heel wat fietsers zich via een bepaalde straat verplaatsen, dan kunnen we nagaan of we daar een fietsstraat van kunnen maken. Rijden er in bepaalde straten of woonwijken te veel auto’s, dan kunnen we nagaan of dat sluipverkeer is en daar een oplossing voor zoeken.”