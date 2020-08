Van plan om je woning te verbouwen? Faunahuis in Brakel leert je hoe je natuur kan inbouwen in en rond je huis

"Natuurinclusief bouwen", wat is dat precies? Het gaat om een reeks bouwtechnieken om de fauna en flora in en rond je huis te behouden én te ontwikkelen. Dus als je een nieuwbouw wil zetten, of je wil je woning renoveren of verbouwen kan je met deze technieken meer natuur in en rond je huis integreren. Het Faunahuis is een demonstratiehuis dat jou leert hoe je dat het beste doet. En het is het allereerste in ons land. "In Vlaanderen staat dit nog in de kinderschoenen, maar in het buitenland zijn ze er al volop mee bezig," legt Filip Hebbrecht van Natuurpunt Rondom Burreken uit.