"Vergeten" Suske en Wiske-album "De sonometer" na 61 jaar afgewerkt

"De sonometer" verschijnt vanaf morgen in de Nederlandse krant De Telegraaf. Het laatste verhaal met Suske en Wiske in de blauwe reeks is nu pas afgewerkt door scenarist François Corteggiani en tekenaar Dirk Stallaerts in echte fifties-sfeer. Begin november ligt het "nieuwe" album in de winkel. Het is vandaag 30 jaar geleden dat striptekenaar Willy Vandersteen overleed. Zijn geestelijke kinderen Suske en Wiske zijn 75 jaar oud.