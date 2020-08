Gent lanceert wandelingen, gemaakt door bekende inwoners (en broers Dewaele passen grote hits aan voor beiaard)

In Gent is "Walk Local" gelanceerd, 15 wandelingen die zijn uitgestippeld door bekende Gentenaars, die hun stad tonen aan wie dat wil. Ze leiden je langs de bekende plaatsen en gebouwen maar ook langs de minder bekende plekken. Bij het pakket wandelingen hoort ook.... bijna 100 nieuwe liedjes voor de beiaard. De Gentse broers Dewaele - het duo achter Soulwax - pasten grote hits uit de pop- en rockgeschiedenis aan voor de beiaard en legden hun accent op klassiekers als "The model", "Another brick in the wall" of nummers van Tame Impala en LCD Soundsystem.