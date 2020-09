Waregemse horeca ontevreden over coronapremies van de stad

De Waregemse schepen van Economie, Kristof Chanterie (CD&V), ontkent dat de horeca ontevreden is. "Wij doen al heel veel voor de horeca in Waregem", zegt hij. "Er is geen terrasbelasting en we hebben de uitbaters de gelegenheid gegeven om hun terrassen uit te breiden. Op de markt hebben wij ook de afbakening van die terrassen betaald. Het is niet omdat 1 café klaagt dat heel de horeca ontevreden is."

Op 8 september komt er een evaluatie van het coronafonds. Dan wordt er bekeken of nog meer sectoren de coronapremie kunnen aanvragen.