Waterbuffering moet fruitstreek redden van uitdroging: "Geef elke fruitplantage een vijver om regenwater op te vangen"

De fruitsector pompt elk jaar miljoenen liters water uit de grond om de fruitbomen of andere gewassen voldoende water te geven. “En dat maakt het probleem alleen maar erger.” Luc Herck ligt er van wakker. “Als het zo verder gaat, groeit hier binnenkort niets meer. Landbouwers zouden verplicht aan hun boomgaarden een vijver moeten graven waar het overtollige regenwater in opgevangen wordt. Het drainagesysteem onder de bomen voert op natte dagen het overtollige water naar de beek. Als dat water opgeslagen wordt in een vijver, kan het later opnieuw naar de boomgaard. Het systeem wordt al jaren toegepast in de zuiderse landen”, zegt Luc.