Preformateur Lachaert gaat voor Vivaldi: "Maar je voelt aan alles dat er nog veel hindernissen in de weg staan"

En dan is er de heisa die ontstaan is na de dood van de Slovaak Jozef Chovanec, die in 2018 overleed in een politiecel. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), toenertijd federaal minister van Binnenlandse Zaken, komt meer en meer onder vuur te liggen. In hoeverre heeft dat invloed op de federale formatie?

"Het lijkt mij dat het op dit moment een zaak van de Vlaamse regering is", zegt De Vadder. "Daar zitten twee partijen mee in de regering, CD&V en Open VLD, die over die zaak heel weinig uitspraken doen. In het begin was er in de gemengde commissie Binnenlandsez Zaken-Justitie wel vrij forse commentaar, maar die is intussen stilgelegd."

Het lijkt erop of men wacht tot Jambon komende week uitleg zal komen geven in de commissie, zegt De Vadder. "Ik heb de indruk dat men probeert om dit te scheiden van de formatie, dat men probeert om dit geen rol te laten spelen in de regeringsvorming."