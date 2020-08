WIE IS WIE: De hoofdrolspelers in de zaak van de overleden Slovaak Jozef Chovanec

Jan Jambon (N-VA) was toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, en stond in die functie aan het hoofd van de veiligheidsdiensten in ons land. Nu is hij werkzaam als Vlaams minister-president. Jambon is één van de figuren die volgende week dinsdag meer tekst en uitleg zal moeten geven in de commissies Justitie en Binnenlandse Zaken.