Willy Vandersteen overleed 30 jaar geleden: "Ik werk nu aan zijn originele bureau"

Vandersteen is de de geestelijke vader van stripreeksen als Suske & Wiske, De Rode Ridder en Bessy. Hij is een geboren en getogen Antwerpenaar, maar wat minder mensen weten is dat hij tijdens zijn carrière ook 15 jaar lang in Brussel heeft gewoond. Op vraag van collega Hergé, de bedenker van Kuifje, nota bene. De twee stripmonumenten maakten reclame voor elkaars werk in hun eigen taalgebied. Zo werden Bob et Bobette (Suske en Wiske in het Frans n.v.d.r.) populair in Wallonië en Tintin of Kuifje op zijn beurt in Vlaanderen.

Zijn huis in Laken veranderde in tussentijd al een paar keer van eigenaar, maar het originele bureau van Vandersteen bleef al die tijd staan. "Plots belde een vriend mij op: de nieuwe eigenaar van het huis wilde het bureau weg doen. Ik mocht het gratis hebben op één voorwaarde: dat ik het die namiddag zelf nog ging halen. Ik heb natuurlijk geen seconde getwijfeld", vertelt de Brusselse striptekenaar Marc Daniëls, de bedenker van de stripreeks Stam & Pilou. (lees verder onder de foto)