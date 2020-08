5 jaar later: heeft Duitsland het "geschafft"?

De oorlog in Syrië, met in het bijzonder de langdurige strijd in en rond Aleppo, blijvende conflicten in Afghanistan, de toestand in Irak: honderdduizenden mensen zagen in 2015 meer dan genoeg redenen om hun hebben en houden achter te laten en zich op weg te wagen naar West-Europa. Op de vlucht, op zoek naar bescherming en een beter leven. Een gevaarlijke tocht is het: over land, over zee, langs landsgrenzen die een voor een dicht gaan. Duitsland is het doel voor de meesten van hen: het land van de sterke economie, de straffe voetballers en de stabiele politieke situatie.

Stilaan vormen zich in de zomer van 2015 aan de voorpoorten van Duitsland drommen vluchtelingen: aan de zuidgrenzen van Hongarije, in Boedapest, aan de grens tussen Hongarije en Oostenrijk. Maar de Hongaarse premier Orban doet de deur dicht: "Ze willen naar Duitsland, het is een Duits probleem," klinkt het in Boedapest. Eind augustus, begin september neemt Merkel - na weken zwijgen - de beslissing om de vluchtelingen die naar Duitsland willen, toe te laten.

Daar hoort op haar jaarlijkse persconferentie de beroemde zin bij: "Het zal ons wel lukken. We hebben al zoveel doorstaan, er is ons al zoveel gelukt, dit zal ook wel lukken. Wir schaffen das." Tegen het einde van 2015 zal een klein miljoen vluchtelingen en migranten naar Duitsland gekomen zijn. Het sterkste land van Europa is zelden zo snel veranderd.

