El Arbi reageert op overlijden Chadwick Boseman: "Heeft met "Black Panther" ongetwijfeld veel jongeren geïnspireerd" 

Volgens El Arbi heeft Chadwick Boseman veel betekend voor zwarte acteurs, in het bijzonder met zijn rol in de film "Black Panther" uit 2018. "Het was de eerste keer dat je een superheld zag die zo succesvol was met een zwarte acteur in de hoofdrol. Dat heeft ongetwijfeld veel deuren geopend en veel jongeren geïnspireerd om in zijn voetsporen te reden. Boseman was op zijn beurt geïnspireerd door iconen als Will Smith en Denzel Washington."

"Hij was een sober en integer persoon. Dat herken je in de personages die hij heeft gespeeld, maar zo was hij ook werkelijk. En dat zorgde ervoor dat de hele wereld zich close voelde met hem", besluit Adil El Arbi.