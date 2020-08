Antoinette Spaak overleden, eerste vrouwelijke partijvoorzitter in België

Minister van Staat Antoinette Spaak is overleden. Ze was 92 jaar oud. Antoinette Spaak is de dochter van oud-premier Paul-Henri Spaak en was politiek actief bij het Front des Francophones (FDF), de voorganger van het huidige DéFI. Van 1977 tot 1982 was ze voorzitter van het FDF: ze was de eerste vrouwelijke partijvoorzitter in ons land.