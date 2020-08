Apple verwijdert Fortnite-ontwikkelaar Epic Games uit de App Store: volgende stap in conflict over macht en centen 

Een geldkwestie, daar draait deze discussie rond. En het gaat om miljoenen. Maar hoe werkt het verdienmodel bij een razend populaire game als Fornite?



Professor Nieuwe Media Jan Van Looy legde het aan onze redactie al uit: "Fortnite is een spel dat heel veel geld kost om te maken en toch kan je het gratis spelen. Hun businessmodel werkt zo dat ze niet aan elke speler geld moeten verdienen en dat maakt het mooi. Dat ook mensen die geen 50 euro willen betalen, plezier kunnen beleven aan het spel."



Toch slagen ze erin om op een maand tijd soms 300 miljoen dollar te verdienen (cijfers eind 2018, red.). "De makers mikken op lange termijn. Vaak spelen mensen een hele tijd zonder ook maar één cent uit te geven. Tot ze na een paar maanden toch eens een paar euro betalen voor een skin of een extra dansje", aldus Van Looy. Het is voor Epic Games van groot belang dat ze spelers aan zich weten te binden, zoveel mogelijk maar ook zo lang mogelijk. Want hoe langer mensen blijven spelen, des te groter de kans dat ze ook geld beginnen spenderen.