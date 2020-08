Waarom is "Black Panther" in vele opzichten baanbrekend? "Ware kracht van acteur Boseman reikt verder dan cinema"

Het was ook het eerste soloavontuur van een zwarte superheld, een rol die met verve werd neergezet door Boseman. Een avontuur dat een divers publiek lokte, records verpulverde en ruim 1,3 miljard euro opbracht. Bovendien schopte "Black Panther" het tot eerste superheldenfilm die een Oscar-nominatie voor beste film kreeg. De nominatie werd niet verzilverd - die eer was weggelegd voor "Green book" - maar "Black Panther" ging wel met de Oscars voor kostuumdesign, productie en muziek naar huis.

"Dit is een muur die afbrokkelt", stelde analist Jeff Bock indertijd in The New York Times. "Na "Black Panther" zal geen enkele studio ooit nog kunnen zeggen dat er geen wereldwijde interesse is voor een zwarte film."



"Black Panther" toonde na "Wonder woman" bovendien aan dat er geen sleet zit op de formule van superheldenfilms bij maatschappij Marvel. Niet altijd een evidentie. Kijk maar naar pakweg "The incredible Hulk" en de "Fantastic four" die flopten.