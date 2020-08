Acteur Chadwick Boseman (43), die Marvel-actieheld Black Panther vertolkte, is overleden

Boseman vertolkte rollen in onder meer "42" en "Get on up", waarin hij soullegende James Brown een gezicht gaf . Maar hij kwam pas wereldwijd in de schijnwerpers als actieheld Black Panther. De gelijknamige film brak in 2018 het ene na het andere record in de cinema en werd bekroond met drie Oscars.



Boseman speelde koning T'Challa, het opperhoofd van een stam uit de fictieve Afrikaanse natie Wakanda. Onze filmkenner Ward Verrijcken roemde de Marvelprodcutie omdat de film niet alleen met veel respect voor de Afrikaanse tradities werd gemaakt, maar ook - en vooral - omdat de cast grotendeels uit zwarte acteurs en actrices bestaat.



Boseman sprak zelf over een belangrijk signaal dat met de blockbuster werd gegeven: "Het is ons allemaal verteld dat er geen plek voor ons is: jong, getalenteerd en zwart."