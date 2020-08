Coronabetoging in Berlijn: tienduizenden betogen zonder mondmasker, politie slaagt er niet in betoging stil te leggen

De betoging was het initiatief van een groep uit Stuttgart, Querdenken 711. De initiatiefnemers vinden dat de Duitse grondwet met voeten wordt getreden, en wijzen erop dat betogen een grondrecht is.

Een mobiele stand op de betoging droeg als opschrift "denkplicht in plaats van maskerplicht". De betogers vinden dat er meer publieke discussie moet mogelijk zijn over de coronamaatregelen. In straatinterviews werd het "totalitaire" optreden van de regering op de korrel genomen. Initiatiefnemer Peter Ballweg eiste de terugtrekking van alle coronawetten én het ontslag van de Duitse regering.

Ook toen het parcours van de betoging door de politie was afgesloten en de politie vroeg om te vertrekken bleven veel betogers gewoon ter plekke. Er werd ook Wir sind das Volk geroepen, wij zijn het volk. Die slogan werd voor het eerst gebruikt eind de jaren tachtig, tijdens het protest tegen het communistische regime in Oost-Duitsland. Maar hij wordt de laatste jaren meer en meer gebruikt door extreemrechts in Duitsland. Sommige betogers droegen Duitse vlaggen mee, anderen hadden vredesvlaggen blij. Een mengelmoes van betogers dus.

Hoeveel mensen er precies betoogd hebben is nog altijd niet duidelijk. Eerst hadden Duitse media het over "achttienduizend", dat is net iets meer dan bij een soortgelijke betoging begin deze maand. Maar een politiewoordvoerder had het later over "enkele tienduizenden", mogelijk wel dertigduizend. Veel volk dus in elk geval.